Sacchi | “Giampaolo è una garanzia assai superiore di quanto potessi essere io nel 1987”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2019) Sulla gazzetta dello Sport Arrigorisponde a Paolo Maldini che ieri, confermando la fiducia a Giampaolo alla guida del Milan, aveva paragonato la situazione a quella del 1987. Il tecnico è unadiio nel 1987. Allora fecero notizia le parole del presidente Berlusconi che difesedopo la poco brillante partenza del suo Milan che aveva perso in campionato e si era fatto eliminare dalla Coppa Uefa, “comprensione: l’allenatore gode della mia totale fiducia, chi lo seguirà rimarrà e chi non lo seguirà se ne andrà” Il calcio di Marco è partecipazione, generosità, entusiasmo e coraggio. Il coraggio rende liberi come la bellezza e le idee. Proprio per questo, insiste, è fondamentale l’appoggio della società per il tecnico Giampaolo deve sentire la stima del club come la sentivo io, soltanto così potrà ...

