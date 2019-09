Ronn Moss in Puglia per il suo film | l’ex Ridge torna a parlare di Beautiful

Ho pranzato con la Lollo - Christopher Lambert e Ronn Moss. Con "Me posso sede’?" lei strega tutti : “Che me posso sede’? Me metto qua, sto’ benissimo”. Sentiamo la sua voce – che potrebbe essere di una laziale qualunque più vicina a Subiaco però (dove è nata e vissuta per più di venti anni) che a una Vigna Clara (Roma Nord) piena di bionde esagerate – prima di vedere la sua persona, unica e inconfondibile, a cominciare dal vestito – rosso e giapponese (“l’ho ...

Beautiful - la nuova vita di Ronn Moss : “Non ho mai più visto la soap” : Ronn Moss ha cambiato vita: dopo Beautiful fa il cantante Ronn Moss ha vestito i panni di Ridge Forrester in Beautiful per ben 25 anni: dal 1987 al 2012. Nel 2013 è stato sostituito da Thorsten Kaye nella soap ma non nel cuore dei telespettatori. Ronn Moss ha cambiato vita: oggi si dedica anima e corpo alla musica, il suo primo amore. In questo periodo sta facendo il suo primo tour mondiale: ha suonato in Australia, Belgio, Estonia e adesso è ...

Ronn Moss : "Voglio ancora bene a Ridge - ma ero meno felice. Beautiful? Mai più visto" : “Sto facendo cose che prima non potevo fare perché dovevo tornare sul set. Non avevo mai tempo. Oggi sono molto, molto più felice”. A parlare è Ronn Moss che, in un’intervista a Il Corriere della Sera, racconta cosa abbia significato abbandonare dopo 25 anni Beautiful (dove interpretava Ridge) per inseguire la sua passione: la musica.″È stato bellissimo lavorarci. [...] Ma alla fine a livello ...

Ronn Moss oggi ha cambiato vita è tornato a fare musica : L’attore Ronn Moss è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l’Italia con il suo tour spunta un nuovo progetto cinematografico. Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano “Baby Come ...

Ronn Moss oggi ha cambiato vita è tornato a fare musica : L’attore Ronn Moss è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l’Italia con il suo tour spunta un nuovo progetto cinematografico. Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano “Baby Come ...

Ronn Moss ha cambiato vita ecco cosa fa oggi : Ronn Moss il Ridge di “Beautiful”, è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l’Italia con il suo tour spunta un nuovo progetto cinematografico. Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano ...

Ronn Moss oggi ha cambiato vita è tornato a fare musica : L’attore Ronn Moss è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l’Italia con il suo tour spunta un nuovo progetto cinematografico. Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano “Baby Come ...

Ronn Moss ha cambiato vita ecco cosa fa oggi : Ronn Moss il Ridge di “Beautiful”, è tornato al suo vecchio e primo amore: la musica. Chitarra in mano e palchetti di paese per incantare il pubblico con le sue canzoni. Ma mentre si esibisce in giro per l’Italia con il suo tour spunta un nuovo progetto cinematografico. Prima di diventare una star della televisione Moss si occupava solo di musica: nel 1976 a 24 anni ebbe un bel successo con la sua band i Players e con un brano ...

Ronn Moss - da Beautiful alle sagre/ L'ex Ridge in saldo : centri commerciali e... : Ronn Moss, ex Ridge di Beautiful, ha abbandonato la Forrester Creation per concedersi una tournée musicale in Italia. Ecco cosa è accaduto.

Questo Ridge di Beautiful? Dimenticatelo. Ronn Moss ha fatto questa “fine” : Ha fatto impazzire tutte le donne, dalla ragazzina alla donna matura (e più che matura) con il suo mascellone da Ken e il suo sguardo magnetico. Scommetto che appena avete letto mascellone, avete subito capito che stavamo parlando di lui, di Ridge. Cioè di Ron Moss che però tutti conoscono come il Ridge di Beautiful. Oggi Ridge è “cresciuto”: ha superato abbondantemente i 60 ma è sempre un uomo piuttosto attraente e affascinante. E, vista l’età, ...