Precipita da una via ferrata | escursionista morto in Alto Adige

(Di sabato 28 settembre 2019) Tragedia indove unè stato trovatoin. L’uomo è stato trovatoai piedi di una via: si tratta di unatesino di 66anni che ieri non aveva fatto ritorno a casa a Sluderno dopo un’escursione. L’allarme è scattato alle 21.40 di ieri, su territorio italiano e austriaco. In un primo momento era stata trovata la vettura dell’uomo, localizzata nel parcheggio della funivia di Nauders in Tirolo, successivamente il corpo: era in territorio austriaco a 2.700 metri di quota, ai piedi della viaGoldsee, sulla montagna Bergkristalspitze, a pochi passi dal confine con l’Italia. Probabilmente l’to per 200 metri, morendo sul colpo. L'articoloda una viainMeteo Web.

