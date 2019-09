Palermo | Questore vieta concerto Tony Colombo | il neomelodico ' Sono amareggiato'

Palermo - l’ex questore Giovanni Finazzo precipita dal balcone e muore : ipotesi suicidio : Giovanni Finazzo , ex prefetto e questore di Trapani, è morto all'età di 77 anni dopo essere precipita to dal balcone della sua casa in via Versilia, traversa di via Liguria, a Palermo .Continua a leggere

Palermo - morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...