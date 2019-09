Kawhi Leonard ai Clippers | retroscena al… ristorante | Patrick Beverley andò a sfottere

NBA – Masai Ujiri carica i Raptors : “possiamo vincere un altro titolo. Addio Kawhi Leonard? Sarebbe rimasto ma…” : Masai Ujiri carica l’ambiente di Toronto in vista della nuova stagione NBA: il gm dei Raptors crede alla possibilità di vincere un nuovo titolo anche senza Kawhi Leonard I Toronto Raptors sono stati la più bella sorpresa della passata stagione NBA. La franchigia canadese, contro ogni pronostico, è prima riuscita ad arrivare a Kawhi Leonard, epurato in casa Spurs, facendosi guidare dal giocatore in una cavalcata trionfale culminata con il ...