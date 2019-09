Berlusconi | Fascisti e leghisti in Parlamento grazie a noi

Berlusconi dice che fu lui a portare i fascisti al governo : "Li abbiamo fatti entrare noi nel ’94, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi!"

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare io al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

