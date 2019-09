Verstappen veloce | ma Leclerc fa paura

Formula 1 – Terminate le Fp2 a Sochi : Verstappen il più veloce in Russia - Leclerc davanti alle Mercedes [TEMPI] : Verstappen più veloce di tutti nelle seconde libere del Gp di Russia : bene Leclerc e Bottas E’ terminata la prima giornata in pista per i piloti della Formula 1: al termine delle Fp2 è il nome di Max Verstappen a spiccare in vetta nella classifica dei tempi. L’olandese della Red Bull ha fermato il crono sull’1.33.162, lasciandosi alle sp alle la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Bottas. Quarto invece Lewis Hamilton, ...

Verstappen : «Per Cruyff il calcio era un cosa semplice. Come la F1 - c’è da andare veloce e superare» : Oggi si svolge il Gran Premio d’Ungheria. Verstappen ha conquistato la sua prima pole in Formula 1. Antipatico Vediamo dove arriverà questa peste di Verstappen che, molto avanti, molto in alto, arriverà. L’Hungaroring è pieno zeppo di magliette e bandiere orange. Qui suo papà Jos centrò 25 anni fa il primo dei suoi soli due podi in carriera: in Ungheria fu terzo con la Benetton alle spalle del vincitore Michael Schumacher e di Damon ...