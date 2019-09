Processo Rigopiano | la madre di Feniello picchia l’ex sindaco di Farindola in Tribunale

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'aggressione a Massimiliano Giancaterino da parte di Maria Perilli,di Stefano, è avvenuta al bar dlendi Pescara durante una pausa del. "È stato lui a firmare la condanna a morte di mio figlio ed era al bar allegramente" ha spiegato la donna che è moglie di Alessio, l'uomo sottoper aver violato i sigilli dell'area dove è morto il figlio.

redazioneiene : Finora per la giustizia l’unico colpevole è questo papà che ha portato dei fiori dove è morto suo figlio - edilscik : RT @GiuseppeCrisaf1: Pescara, processo a Feniello per i fiori a Rigopiano: “Non pago, mi faccio il carcere” . Ma che razza di giustizia abb… - il_pescara : Processo Rigopiano, ex sindaco di Farindola aggredito dalla mamma di Feniello -