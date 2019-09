Meteo : qualche nube o banco di Nebbia - oggi dominio del Sole : Il mese di settembre è destinato a concludersi col bel tempo e l'alta pressione, soluzione spesso intrapresa durante l'intero arco del mese escludendo sporadiche ondate di maltempo. Il primo mese...

Incendi Sicilia - WWF : “A Monte Monaco fuoco e devastazione ambientale anNebbiano panorami mozzafiato” [GALLERY] : Il WWF denuncia la devastazione ambientale del Monte Monaco, in provincia di Trapani, provocata da un Incendio scoppiato il 7 agosto scorso. “Ieri pomeriggio (6 settembre 2019, ndr) abbiamo accompagnato un gruppo di amici e soci del WWF Sicilia Nord Orientale Giarre a scoprire Monte Monaco a San Vito lo Capo, ultimo comune di nostra competenza territoriale come Wwf Sicilia Nord Occidentale. Partiti alle 15 circa abbiamo scalato il sentiero ...

Nebbia sulla manovra - si fa strada un congelamento dell’Iva per 4 mesi : In caso di voto nei primi mesi del prossimo anno, ben poco altro si potrà fare se non provare a neutralizzare per qualche mese l'aumento dell'Iva per poi lasciare al governo che nascerà dopo il voto il compito di avviare la propria strategia di politica economica

La Nebbia e la Luna piena : il panorama a quota 2433 metri di altezza in Abruzzo [VIDEO] : “Quest’anno la Luna piena di Agosto si è compiuta proprio il giorno di Ferragosto alle 14:31 per cui nelle serate di mercoledì 14 e giovedì 15 è stato possibile vederla nel suo massimo splendore al Rifugio Franchetti che con i suoi 2433 m è il più alto degli appennini. Nelle immagini molto belle è possibile notare la parte più panoramica con gli escursionisti quasi avvolti nella nebbia. E dopo, nel cuore della notte, la nostra Guida ...