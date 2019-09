Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce - ma Mediaset conferma : ecco il documento : Milly Carlucci, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha smentito la notizia - anticipata dal sito Dagospia - riguardante la diffida a Mediaset per Amici Celebrities di Maria De Filippi.Blogo è in grado di svelare che Mediaset, però, conferma di aver ricevuto dal legale di Milly Carlucci una diffida. Nel documento in questione, la Carlucci, in accordo con gli altri autori di Ballando con le stelle, sosterebbe che Amici Celebrities ...

Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce - ma Mediaset conferma : Milly Carlucci, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha smentito la notizia - anticipata dal sito Dagospia - riguardante la diffida a Mediaset per Amici Celebrities di Maria De Filippi.Blogo è in grado di svelare che Mediaset, però, conferma di aver ricevuto dal legale di Milly Carlucci una diffida. Nel documento in questione, la Carlucci, in accordo con gli altri autori di Ballando con le stelle, sosterebbe che Amici Celebrities ...

Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce ma Mediaset conferma : Milly Carlucci, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha smentito la notizia riguardante la diffida a Maria De Filippi per Amici Celebrities.Da Mediaset, però, è arrivata la conferma della diffida.prosegui la letturaMilly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei smentisce ma Mediaset conferma pubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2019 15:27.

