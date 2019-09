L’auto elettrica più veloce fa i 338 km h

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un bolide da record, nuovo riferimento per la speciale classifica tra le auto elettriche. La Genovation GXE – sigla che sta per Genovation Extreme Electric – ha battuto il primato di velocità, superando se stessa (perché il precedente record apparteneva sempre alla casa del Maryland), grazie alle 210,2 miglia orarie (pari a 338,2 km/h) raggiunte nel corso del test effettuato presso il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, sull’isola di Merritt (Florida), sotto la supervisione della International Mile Racing Association. Ottenuta dalla trasformazione di una C7 Corvette Grand Sport in versione elettronica da 800 cavalli,è capace di toccare una velocità massima teorica di 220 miglia orarie (cioè 354 km/h). Pur se il produttore ha in programma la vendita di sole 75 unità, la GXE è omologata per la strada e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prima parte del 2020, al ...

