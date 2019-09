Juventus-SPAL | Serie A | programma | orario | tv e streaming Ecco dove vederla

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sabato 28 settembre (ore 15.00) si ritorna nuovamente in campo nel campionato di calcio diA 2019-2020. Laaffronterà all’Allianz Stadimu lanell’anticipo della sesta giornata. La formazione di Maurizios Sarri, reduce dal successo contro il Brescia in trasferta, va caccia dei tre punti per tenere una velocità di crociera sempre piuttosto alta e mettere sotto pressione l’Inter capolista. La Vecchia Signora è in crescita. I dettami tattici dell’ex tecnico di Napoli e di Chelsea iniziano a essere assimilati dai calciatori e alcune giocate tipiche delle squadre allenate dal toscano si vedono. Servirà ancora tempo prima di vedere un’organizzazione adeguata ma il potenziale offensivo della Juve fa paura. In particolare sono apparsi in grande crescita il gallese Aaron Ramsey e l’argentino Paulo Dybala. Non si può escludere di certo da ...

