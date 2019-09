Il calciatore Van Dijk | Ho rischiato di morire per un' appendicite

Contromano sulla superstrada - giovane calciatore muore in scooter : Nicola Fiorenzani, di 21 anni, ha perso la vita stanotte in un incidente stradale avvenuto sulla superstrada...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

Messi - CR7 e Van Dijk in corsa per il premio calciatore dell’Anno Uefa : La Uefa ha annunciato oggi i nomi dei finalisti per i premi Uefa di Calciatore e Calciatrice dell’Anno per il 2018/19. I premi verranno assegnati giovedì 29 agosto durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di Uefa Champions League. Per il premio riservato agli uomini, i tre finalisti sono stati scelti […] L'articolo Messi, CR7 e Van Dijk in corsa per il premio Calciatore dell’Anno Uefa è ...

Incidente in autostrada : giovane calciatore muore a pochi chilometri da casa : Marco Calderaro era molto conosciuto nell'ambiente calcistico calabrese. Il cordoglio della squadra: "In questi momenti non...

