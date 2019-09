Harry come mamma Diana | attraversa un campo minato in Angola

Fonte : newscronaca.myblog

(Di venerdì 27 settembre 2019)sulle orme dellain Africa. Il Duca di Sussex, che insieme alla sua famiglia, Archie compreso, è atterrato qualche giorno fa in Africa per una visita ufficiale, ha deciso dire uninper sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle mine antiuomo. Si è trattato di una scelta coraggiosa e pericolosa, in cui ha dimostrato lo stesso carattere di ferro dellaSpencer, che nel 1997 fece la stessa cosa. L’Intento diera quello di porre l’attenzione sulle morti ingiuste dovute a queste mine in molti paesi africani in guerra e il figlio ha deciso di portare avanti la battaglia della madre, a maggior ragione visto che purtroppo non sembra essere cambiato molto in diverse aree del paese.

