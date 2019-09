GTA 3 pronto a rivivere momenti di gloria? Le indiscrezioni su un possibile clamoroso

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Uno dei capitoli in assoluti più importanti della serie Grand Theft Auto è stato senza dubbio GTA 3. È con il terzo episodio che il brand targato Rockstar Games ha fatto quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un vero e proprio salto nel futuro, con l'abbandono della visuale a volo d'uccello in due dimensioni per abbracciare modelli poligonali in tre dimensioni. Un vero e proprio pioniere in sostanza GTA 3, che ha permesso alla serie di evolversi e di arrivare al punto in cui è oggi, sostanzialmente ai vertici della catena alimentare videoludica (e i numeri al box office ne sono la prova inconfutabile). Un titolo che a suo tempo fu chiaramente parecchio apprezzato proprio per l'innovazione che portava sugli schermi e sulle piattaforme dei videogiocatori, ma che molto probabilmente le giovani leve non sanno neanche che volto abbia. Potrebbe non essere un problema per ...