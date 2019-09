Giuseppe Conte | Un secondo mandato per Sergio Mattarella? Ha tutte le qualità

Giuseppe Conte - il premier visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. Poi la sfida de La Piazza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi venerdì 27 settembre prima di far tappa a La Piazza evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, ha visitato il presidio ospedaliero ad Alta specialità Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica. L'incontro con ospiti, familiari, operatori sani

Anna Falchi pazza di Giuseppe Conte : "Se fossi single ci andrei a cena - è molto sexy" : “Giuseppe Conte è molto, molto sexy. Se fossi single ci andrei subito a cena, mi piace”. A parlare a Un giorno da pecora è Anna Falchi, che non nasconde la simpatia nei confronti del Presidente del Consiglio.La ‘passione’ sarebbe scoppiata quest’estate, in occasione del suo discorso al Senato. “L’ho seguito tutto. Alla fine non aspettavo altro che parlasse Conte. E poi, quando è partito, ha tirato fuori gli attributi: che carisma incredibile ...

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Dubbi sulla carriera - presto interrogazione parlamentare" : Matteo Salvini si prende la rivincita. Dopo l'interrogazione di Giuseppe Conte nei confronti del leader leghista e dei presunti fondi russi, è il Carroccio a chiamarlo in Aula. "Settimana prossima depositeremo in Parlamento un'interrogazione relativa ad alcuni presunti problemi sul passato del signo

Insulti razzisti a Juan Jesus - Giuseppe Conte : “fuori a vita dagli stadi” : “Chi ha insultato ieri Juan Jesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi!”. E’ l’importante messaggio su Twitter del premier Giuseppe Conte, commentando gli Insulti razzisti al giocatore brasiliano della Roma. Il calcio italiano negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi, nel dettaglio il primo episodio si è verificato nella sfida di campionato tra ...

Giuseppe Conte - perché la crociata contro il contante rischia di colpire gli anziani : Non bastavano i truffatori e i professionisti del raggiro a mettere in croce gli anziani. Ora ci si mette anche il governo. Dopo aver spremuto la fascia più vecchia della popolazione con prelievi di solidarietà e tagli di ogni tipo sugli assegni previdenziali, adesso è il momento della guerra al con

Giuseppe Conte punta a ridimensionare Di Maio e a prendere il suo posto da leader : Giuseppe Conte ormai si comporta da leader. Dopo 14 mesi in ombra, ora il premier si prende la sua rivincita: da Malta presenta il "piano europeo contro l'immigrazione", da New York lancia un "patto contro l'evasione con gli italiani onesti" e infine affonda sul leader della Lega che dovrebbe "con u

Malta - il patto "non è vincolante" : Emmanuel Macron ha fregato Giuseppe Conte? : Il giorno dopo l'accordo di Malta sull'immigrazione i sentimenti che attraversano i Paesi Ue non sono quelli sperati. Il rischio è che l'intesa tra Francia, Germania, Italia e Malta riceva un "no", o ancor peggio (per il nostro Paese) venga annacquata - al tavolo dei ministri dell'Interno dei Ventot

Paolo Becchi contro Giuseppe Conte : "Giuseppe Conte riferisca in aula su Alpa - il parlamento intervenga" : "Io vorrei invece che qualcuno chiamasse Giuseppe Conte a riferire in parlamento sull'intreccio tra l'attività professionale con lo studio Alpa e la sua carriera accademica. In particolare come questo ha influito sui suoi concorsi. Nessun parlamentare è disposto a farlo?". Paolo Becchi invita a pren

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Matteo Salvini assume poliziotti - Giuseppe Conte e il Pd si intestano il merito : l'ultimo fronte : Dodicimila nuove assunzioni tra le Forza dell'Ordine. Frutto dell'impegno dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, ma il merito se lo prende il premier Giuseppe Conte. Lo "scippo" a Palazzo Chigi avrà effetto immediato, perché come ricorda il Tempo, la Corte dei conti ha registrato il Dpcm del

Giuseppe Conte non va all'inaugurazione della Tav? +Europa si indigna : "Imbarazzante e ingiustificato" : "L'assenza del governo italiano dall'inaugurazione dei primi 9 chilometri della Tav è ingiustificata dal punto di vista istituzionale e imbarazzante da quello politico". A manifestare tutta la propria indignazione è Vincenzo Giannico della Direzione di Più Europa, il partito di Emma Bonino. "Per for

Giuseppe Conte sui rapporti tra Lega e Russia : "Urgente un nuovo passaggio parlamentare" : Un nuovo passaggio parlamentare sarebbe “urgente e necessario”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo, a Skytg24, a una domanda sui rapporti tra Russia e Lega, precisando di non avere comunque “elementi”. Il premier si riferisce al caso con al centro gli incontri all’hotel Metropol di Mosca su cui la procura di Milano ha aperto un’inchiesta.Se si ha “un ruolo - ha aggiunto Conte - ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Giuseppe Conte stoppa la Pd Paola De Micheli : "Non andarci". Retroscena sulla Tav : "Per non irritare il M5s" : Formalmente la Tav ha fatto cadere il governo di Lega (favorevole) e M5s (contrario). E sull'alta velocità in Valsusa rischia grosso anche il nuovo governo di Giuseppe Conte, visto che i 5 Stelle non hanno cambiato idea mentre il Pd è, come la Lega, a sostegno del progetto. Forse per questo alla cer