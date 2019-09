Cari pseudogiuristi | non è stato legittimato alcun “diritto a morire”

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Per capire quale sia la lettura dell’art. 580 codice penale, rubricato “Istigazione o aiuto al suicidio” introdotto dal nostro legislatore nel 1930 e rimasto là, intatto, (nonostante la bioetica abbia fatto dei considerevoli passi avanti) “occorrerà aspettare settembre” avevo scritto qualche mese fa, in un commento in cui riflettevo sulla corretta interpretazione da dare alla norma.Mi chiedevo, in particolare, quale principio costituzionale dovesse prevalere. Se quello dell’intangibilità del bene vita o quello della libertà di autodeterminazione, beni, entrambi, di pari rango, dovendoli valutare in base al bilanciamento giuridico del loro “peso” di fonte del diritto, quasi come fossimo al mercato a confrontare frutti stagionali. “L’ardua sentenza ai posteri” concludevo in attesa di settembre. E ...

