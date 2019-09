ANGI protagonista all’ISDE 11

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)DELL’ ISDE 11: DAI GIOVANI INNOVATORI LA SPINTA PER TRASFORMARE IL PIANETA A Firenze l’11° Simposio Internazionale sulla Terra digitale che ha visto la partecipazione di scienziati, imprenditori e personalità istituzionali per la promozione delle buone pratiche dell’ecosistema italiano. Ferrieri (presidente): «Lavoriamo per lo sviluppo dei giovani talenti, Digital Earth è un percorso ricco di opportunità». 27 settembre 2019 – I giovani, l’innovazione, la rivoluzione digitale: le tre variabili da cui dipende in gran parte il nostro futuro sono state protagoniste dal 24 al 27 settembre, al Palazzo dei Congressi di Firenze, dell’11° Simposio Internazionale sulla Terra digitale (ISDE11), evento scientifico internazionale per la promozione delle buone pratiche dell’ecosistema italiano, sostenuto tra gli altri da Associazione ...

