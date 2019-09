Skoda Superb iV - L' ibrida plug-in in Italia con prezzi a partire da 39 400 euro

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lasi appresta a introdurre sul mercato la nuovanella versione-in. Disponibile sia a tre volumi sia wagon, è venduta in quattro livelli di allestimento e conche partono, rispettivamente, da 39.400 e da 40.500a seconda del tipo di carrozzeria. Grazie a valori di emissioni di CO2 pari a 35 g/Km, poi, laiV rientra nei parametri previsti per accedere al massimo degli ecoincentivi (2.500) in caso di rottamazione. 218 CV di sistema. Per tutte le varianti la propulsioneè garantita da un 1.4 TSI da 156 CV come unità termica, abbinato a un motore elettrico da 85 kW integrato nel cambio Dsg a 6 rapporti. A completare il sistema cè una batteria agli ioni di litio da 37 Ah e 13 kWh che consente unautonomia in modalità elettrica di 56 km. I numeri in gioco, quanto a potenza e coppia, sono di 218 CV e 400 Nm. La capacità del bagagliaio è ...

