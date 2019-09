Rage 2 | il DLC L' Avvento dei Fantasmi è ora disponibile

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) La prima espansione di2, L'dei, èora per PC, Xbox One e PlayStation 4.I sadicisono tornati nella Zona devastata sotto la guida di una misteriosa nuova nemica, Iris. Decisi a condurre il mondo verso un "futuro più luminoso" con i loro poteri nanotritici, isono nemici da non sottovalutare. Esplora una nuova regione, affronta una nuova e letale fazione e sblocca una nuova arma e una nuova abilità in L'dei.L'espansione L'deiper tutte le piattaforme e può essere scaricata dal negozio del gioco per 1.500 crediti(14,98 euro). I giocatori in possesso della Deluxe Edition di2 avranno automaticamente accesso al DLC senza costi aggiuntivi. Potete dare uno sguardo al folle trailer qui sotto.Leggi altro...

