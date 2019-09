Omaggio a Karl Lagerfeld con «The white shirt project»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’evento è stato uno di quelli capaci di radunare tantissimi personaggi e celeb nel nome dell’amicizia e dell’amore per la moda, quella di. Per celebrarne l’eredità e ricordare il suo immenso lavoro, è stato infatti ideato nella sua Parigi uno speciale tributo, The. Curato da Carine Roitfeld (sua grande amica nonché attuale style advisor della Maison), ha preso le mosse dal capo iconico dello stilista scomparso lo scorso febbraio, ovvero la camicia bianca con colletto alto, da ufficiale prussiano. A ognuno degli amici del Kaiser, che fossero artisti, attori, modelle, designer e… gatti, è stato chiesto di creare la sua personalissima edizione della silhouette ispirata a ricordi, aneddoti ed esperienze legate a lui. LEGGI ANCHEParigi, Collezioni Primavera Estate 2020 Kaia Gerber, Gigi Hadid, Eva Herzigova, Afef Jnifen, Helen Mirren, Olivia Palermo, Nadja ...

PROFUMERIADUEMM : L'ORÉAL PARIS ITALIA COMING SOON ... 'KARL LAGERFELD' LIMITED EDITION Karl Lagerfeld X L'Oreal Paris Eyeshadow Pal… - DailyLuxury04 : La collection di white #shirts ”A Tribute to Karl: The White Shirt Project' omaggio al fashion designer disegnata… -