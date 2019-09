Medal of Honor | Above and Beyond è il nuovo gioco per VR di Respawn Entertainment

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019)ha annunciato il suo shooter in prima persona per VR all'Oculus Connect 6,ofandofandè in sviluppo esclusivamente per la realtà virtuale e arriverà sulla piattaforma Oculus Rift.Ilè stato annunciato durante Oculus Connect 6, come promesso poco tempo fa.Leggi altro...

Eurogamer_it : Respawn annuncia il suo nuovo gioco per VR: #MedalofHonorAboveandBeyond. - startzai : RT @vetryaacademy: Ecco le ultime notizie sulla #VR dalla #pillola di #innovazione di Vetrya Academy: - vetryaacademy : Ecco le ultime notizie sulla #VR dalla #pillola di #innovazione di Vetrya Academy: -