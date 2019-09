Mattarella | ' società è unità per bene comune e comunità di vita' 2

Mattarella : 'società è unità per bene comune e comunità di vita' : Recanati (Mc), 26 set. (AdnKronos) - La società è per l'unità, nasce come comunità di vita e il suo fine è il bene comune. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando un pensiero di Giacomo Leopardi contenuto nello Zibaldone, intervenendo a Recanati all'inauguraz