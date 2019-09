La lista di farmaci ritirati è una colossale fake news | Aifa fa chiarezza | ecco quali

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia del ritiro di una serie dia base di ranitidina da parte di(Agenzie italiana del farmaco). La notizia, di base, è reale, madiche circola sui social network è una. Anche su queste pagine avevamo pubblicato il comunicato dinel quale si annunciava il ritiro per via della presenza di impurezze nitrosamminiche nei medicinali per uso umano (le nitrosammine sono classificate come probabili agenti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sugli animali). E’ possibile leggere il comunicato cliccando sui seguenti link: Avviata la revisione diper il reflusso a base di ranitidina: contengono sostanze cancerogene (INFO E DETTAGLI) Altriantiacidodal mercato: vietato l’uso, contengono un’impurità cancerogena INFO Sui social, però, la comunicazione e l’eccesso di ...

marinamancin : Farmaci ritirati, attenti alla lista-fake - ingenuere : RT @fazio23275901: E anche oggi una lista di farmaci che sino a ieri erano sicuri. Meno male questo non può accadere per i vaccini. Sbaglia… - Mrsisme_ : RT @fazio23275901: E anche oggi una lista di farmaci che sino a ieri erano sicuri. Meno male questo non può accadere per i vaccini. Sbaglia… -