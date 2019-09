Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il gigante aerospaziale europeoè stato colpito da una serie di attacchi da parte dichepreso di mira i suoi fornitori per cercare di carpirne i. Lodetto all'agenzia Afp fonti di sicurezza, aggiungendo di sospettare collegamento con la Cina. Gli attacchi, aggiungono due fonti di sicurezza coinvolte nelle indagini, sono stati 4 in 12 mesi. Il gruppo è stato a lungo considerato un bersaglio allettante a causa delle tecnologie d'avanguardia che loreso uno dei maggiori produttori di aerei commerciali del mondo, nonché un fornitore militare strategico. In gennaioha ammesso di aver subito un incidente di sicurezza che "ha portato ad un accesso non autorizzato ai dati", ma le persone a conoscenza degli attacchidelineato un'operazione concertata e molto più grande nell'ultimo anno. Glipreso di ...

Agenzia_Italia : Gli #hacker hanno cercato di rubare i segreti di #Airbus - YouRfuture_YF : RT @DiplomacyinRome: Nel corso delle passate edizioni del Festival ci siamo spesso concentrati sui temi legati alla #cybersecurity. Gli ult… - viviana_manca : @riotta Per me gli è uscito male, ho una tale stima x @CottarelliCPI che nn riesco a pensare che abbia fatto volont… -