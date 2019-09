Di Maio | È arrivato il momento di introdurre il vincolo di mandato

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il Movimento 5 Stelle è in stato di agitazione. Luigi Diteme altri "tradimenti" dopo quello di Gelsomina Vono, senatrice eletta nel M5S e passata al Gruppo Italia Viva di Matteo Renzi. I malumori sono molti e per questo motivo Diha ribadito che adesso avvierà "tutte le procedure per chiedere il risarcimento di 100mila euro", come previsto nella scrittura privata firmata da ogni candidato del Movimento 5 Stelle prima delle elezioni.Il Ministro degli Esteri è però tornato a rilanciare l'idea diundiper i parlamentari: "Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia i parlamentari che cambiano gruppo che i gruppi che li fanno entrare. Èildiildi: se cambi gruppo vai a casa".Provando a rilanciare questa idea, Diha messo in evidenza l'enormedi difficoltà ...

