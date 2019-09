Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – NIENTE ACCORDI SENZA LA BASE!!! Il gruppo MoVimento 5 Stelle, di comune accordo con tutti i suoi attivisti, non parteciperà all’assemblea del 28 Settembre p.v. organizzata dalla Capogruppo M5S alla Regione Lazio Roberta Lombardi. Tale decisione nasce nel disaccordo rispetto alla natura stessa di questa assemblea ‘’esclusiva’’ e ‘’monotematica’’, il cui ordine del giorno non prevede la possibilità di confronto sulle recenti esternazioni della capogruppo, secondo le quali si starebbe delineando un programma in comune con l’area “DEM” della regione, scenario paventato senza aver prima consultato quantomeno i portavoce dei Comuni laziali, che fungono da anello di collegamento con i territori e quindi a diretto contatto con i cittadini che hanno eletto i nostri portavoce regionali. Il nostro gruppo aderisce, inoltre, alle obiezioni corali maturate durante la riunione ...

romadailynews : Comunicato M5S #Ciampino: #Roma – NIENTE ACCORDI SENZA LA BASE!!! Il gruppo MoVimento 5… - fbartolom : E dire che il povero Riccardo Tucci aveva chiesto di fidarsi di lui e i cattivoni invece hanno diffuso il comunicat… - ICaleidoscopio : Il gruppo consiliare M5S in Regione: “I diktat del capitano e le richieste di referendum last minute denotano tutta… -