Allarme scuole | in un anno 70 crolli | uno ogni tre giorni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Bianca Elisi Il rapporto presentato da Cittadinanzattiva ha evidenziato un boom di(ben 70) nel periodo che va da settembre 2018 a luglio 2019. Un problema che riguarda anche gli asili nido Con il suono della prima campanella è tempo di bilanci per la scuola italiana. I numeri raccolti da "Cittadinanzattiva" sono un bollettino di guerra. Ben settanta episodi die distaccamenti di intonaco in meno di un. Nella una finestra temporale che va da settembre 2018 a luglio 2019 si è verificato un episodiotredi scuola. Era dal 2013 che non se ne registravano così tanti. Nella classifica delle regioni più toccate dal fenomeno, la maglia nera spetta alla Lombardia (16) seguita dal Lazio (11) e dalla Campania (10). Complessivamente, i casi registrati al Nord sono stati 29, al Centro 17 e nelle regioni del Sud e nelle Isole 24. Vere e proprie tragedie ...

tg2rai : #Francia, vasto incendio in uno stabilimento chimico a #Rouen, nel nord del paese. Paura e allarme per i fumi. La p… - NicolaLugeri : RT @ISPRA_Press: 'Allarme alieni!', secondo appuntamento di @LifeASAP_eu a @InsiemeScienza con @ISPRA_Press: per gli alunni delle scuole el… - JPressitalia : Scuole, allarme di Cittadinanzattiva: troppi crolli nell’ultimo anno -