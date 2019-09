The Sojourn - recensione

Il rompicapo filosofico The Sojourn è disponibile oggi su PC e console : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Shifting Tides ed il publisher Iceberg Interactive annunciano che il puzzle filosofico The Sojourn è stato pubblicato oggi su Xbox One, PS4 e PC via Epic Games Store.Questo ricco mondo pieno di puzzle impegnativi vi consentirà di intrecciare coloratissimi mondi tra loro è disponibile ad un prezzo di 21,99 euro. Sviluppato in prima persona, The Sojourn offre una visione unica e stimolante del ...

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima persona si mostra in un nuovo gameplay trailer : Il publisher Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato al loro ispirato puzzle game in prima persona, The SojournIn The Sojourn arrivate in ​​una terra misteriosa, dove luci incantevoli vi guidano attraverso un mondo di luce e ombra immerse nel colore. Superate ostacoli intricati e sempre più impegnativi per scoprire la natura della realtà. Nel nuovissimo gameplay ...