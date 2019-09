Qualcomm ha ricominciato a rifornire Huawei

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il gigante delle tecnologie per le telecomunicazioni statunitense,, ha ripreso le forniture di propri prodotti a, inserita dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti nella entity list che vieta alle aziende Usa di fare affari con il gigante delle telecomunicazioni di Shenzhen su timori di sicurezza nazionale. Lo scrive il magazine economico-finanziario cinese Caixin, che cita un'intervista avuta con il Ceo di, Steve Mellenkopf, nel quartier generale del colosso dei semi-conduttori Usa. Mellenkopf non ha però specificato quale tipo di prodotti il gruppo abbia ripreso a vendere a, ha aggiunto il Ceo, sta anche lavorando a soluzioni che permettano al colosso dei semi-conduttori Usa di continuare le vendite in futuro. La decisione disegue di oltre due mesi l'allentamento al controllo delle esportazioni versodeciso dal ...

