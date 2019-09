Orrore all’Isola d’Elba | 25enne stuprata per tutta la notte per un debito di 30 euro

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La vittima di origini nigeriane, era arrivata sull'Isola toscana in cerca di lavoro e si era affidata ad alcuni connazionali che risiedono in zona su consiglio di alcuni parenti. Un trentenne ha finto di aiutarla ma poi ha preteso la restituzione dei 30che lui aveva speso per lei arrivando a picchiarla e stuprarla.