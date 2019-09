NCIS 17×01 ha svelato perché Ziva si è finta morta e da chi sta scappando video

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Col ritorno della serie in prima tv assoluta su CBS, parte del mistero della nuova stagione è stato17x01 ha spiegato al pubblicosi ènegli ultimi sei anni, per poi riapparire nello scantinato di Gibbs annunciando un pericolo imminente. Il primo episodio della diciassettesima stagione è ripartito dal finale di stagione precedente, con l'arrivo dia casa di Gibbs per avvisarlo della minaccia che incombe sulle loro vite. Il pubblico affezionato adricorderà che durante l'episodio della stagione 13 intitolato La Famiglia Innanzitutto, fu inscenata la morte diin un'esplosione: la fattoria del padre in cui l'ex agente viveva con la figlia Tali (fino ad allora sconosciuta perfino al padre Tony DiNozzo) è stata distrutta in un attacco diio ordinato dall'agente della CIA Trent Kort. Per le stagioni successive, quell'episodio ...