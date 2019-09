Napoli | agguato in ospedale | le immagini degli spari e della fuga dei pazienti

Agguato in ospedale a Napoli - 3 arresti : 9.32 Tre le persone arrestate da Carabinieri e Polizia per l'Agguato a maggio scorso nell'ospedale Vecchio Pellegrini,a Napoli. In quell'occasione fu "gambizzato" un giovane e furono sparati colpi contro i soccorritori.Secondo gli inquirenti,l' Agguato nato in contesto camorristico è legato al traffico di droga.Determinanti per gli arresti le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni.Gli investigatori hanno ...

Napoli - ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici : uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente : ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos...

Napoli - AGGUATO CAMORRA : UCCISO GENNARO SORRENTINO/ Precedenti per droga e armi : NAPOLI, AGGUATO di CAMORRA in pieno giorno: UCCISO il pregiudicato GENNARO SORRENTINO, vicino ad ambienti criminali. Le ultime notizie.

Napoli - agguato camorra : ucciso 51enne/ Pregiudicato freddato mentre era alla guida : Napoli, agguato di camorra in pieno giorno: ucciso il Pregiudicato Gennaro Sorrentino, dramma sull'Asse mediano di Scampia.

Napoli - agguato in strada : 51enne in auto affiancato e ucciso : agguato di camorra sull?Asse Mediano, a Napoli, all?altezza dell?uscita Sant?Antimo Casandrino, prima dello svincolo per Acerra. La vittima si chiama Gennaro Sorrentino,...

Napoli - era il bersaglio dell’agguato nel quale rimase ferita la piccola Noemi : arrestato Salvatore Nurcaro : È stato arrestato a Salvatore Nurcaro, il pregiudicato bersaglio dell’agguato nel quale lo scorso 3 maggio rimase gravemente ferita a Napoli la piccola Noemi. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione condotta la sera di venerdì 9 agosto contro affiliati al clan Reale-Rinaldi, attivo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Nurcaro, 32 anni, dove rispondere insieme ad altri cinque presunti affiliati al clan di associazione per ...

Napoli - arrestato l'uomo bersaglio dell'agguato in cui fu ferita la piccola Noemi : Si tratta del pregiudicato Salvatore Nurcaro, di 32 anni, catturato in un blitz contro affiliati al clan Reale-Rinaldi