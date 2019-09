MotoGP | Valentino Rossi e la Yamaha enigmatica Il “Dottore” fa bene a continuare?

MotoGP - Rins non ha dubbi su Valentino Rossi : “sono convinto che tornerà. Marquez? Se venisse alla Suzuki…” : Il pilota della Suzuki ha lanciato una proposta al campione del mondo, sottolineando come non avrebbe problemi a dividere il box con lui La stagione di Alex Rins è tutt’altro che negativa, il pilota spagnolo infatti è l’unico insieme a Dovizioso ad aver vinto due gare in questo Mondiale dominato da Marc Marquez. In classifica però il rider della Suzuki è solo quarto, colpa di tre zeri che hanno condizionato e non poco la sua ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Consumo troppo la gomma posteriore. Sono quello messo peggio tra le Yamaha” : 23″623 e ottava posizione: è questo il dato preoccupante per Valentino Rossi al termine del GP d’Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il nove volte iridato ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con la gomma posteriore, praticamente finita dopo pochi giri. Nonostante il team abbia puntato su una mescola dura, il risultato non è affatto cambiato e Rossi si è trovato a guidare “sulle ...

MotoGP - Valentino Rossi punge la Yamaha : “peggio del previsto - abbiamo un pesante deficit” : Il pilota pesarese non ha nascosto i problemi con cui ha dovuto fare i conti nel corso della gara spagnola, chiusa all’ottavo posto Una gara complicata quella di Aragon per Valentino Rossi, il pilota pesarese non è andato oltre l’ottavo posto per via dei problemi avuti con la gomma posteriore, che non gli ha permesso di lottare per le posizioni di vertice. AFP/LaPresse Difficile commentare il risultato di oggi per il Dottore, ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Valentino Rossi - 17 secondi di distacco da Maverick Vinales. Non c’è feeling tra il Dottore e la Yamaha : Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l’ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all’ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l’altra Ducati del sorprendente ...

MotoGP - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale - Valentino Rossi sceglie le gomme per la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Sulla pista denominata MotorLand team e piloti proveranno a sfruttare questi ultimi venti minuti per ritoccare gli ultimi dettagli sulle rispettive moto. Nonostante le temperature del mattino saranno decisamente più fresche rispetto a quelle che vedremo nel corso del Gran Premio, questa sessione ...

MotoGP - Valentino Rossi spiazza tutti : “essere la prima Yamaha? Non mi interessa - ecco a cosa punto” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine delle qualifiche del Gran Premio di Aragon, concluse con il sesto posto Sesto posto per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gran Premio di Aragon, il Dottore resta distante dalla prima fila e dal compagno di squadra Maverick Viñales, riuscito a strappare la terza posizione. AFP/LaPresse Una giornata tutto sommato positiva per il pesarese, che ha espresso il proprio punto di vista al ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Devo migliorare per il podio” : Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione nelle qualifiche del GP di Aragon 2019 ai microfoni di Sky: “Diciamo che quando si parte nelle prime due file va abbastanza bene perché non sei lontano dalla pole position e sei con quelli che vanno forte. Ho fatto un buon giro in qualifica anche se potevo fare un filo meglio, il mio passo non è male ma dobbiamo ancora lavorare perché in alcuni punti della pista Marquez, Quartararo e Vinales ...

MotoGP – Valentino Rossi sincero : “in 3 più veloci di me. Vi svelo chi lotterà per il podio domani” : Valentino Rossi chiude 6° le qualifiche di Aragon: il pilota Yamaha spiega di essere dietro il trio di testa, Marquez-Quartararo-Vinales, favoriti per il successo di domani Valentino Rossi chiude con un sesto posto le qualifiche del Gp di Aragon. Il ‘Dottore’ spiega, ai microfoni di Sky Sport, di aver avuto un buon passo ma di non essere ancora in grado di gareggiare con i 3 di testa: “quando si parte nelle prime due file ...

VIDEO MotoGP - Qualifiche GP Aragon 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez in pole position - Valentino Rossi 6° : Oggi pomeriggio sono andate in scena le Qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Motorland. Grande spettacolo e un solo unico dominatore, Marc Marquez ha conquistato la pole position con estrema autorevolezza infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari e domani sarà il grande favorito per la vittoria. A completare la prima fila sono le Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo mentre Valentino ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Marquez in pole position - Valentino Rossi 6°. Dovizioso 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, approfondimenti, video e tanto altro ancora. Domani il GP di Aragon alle ore 13.00. 14.53 RISULTATO QUALIFICHE E CLASSIFICA TEMPI. GRIGLIA DI PARTENZA GP Aragon 1 93 M. Marquez 1:47.009 2 20 F. QUARTARARO +0.327 3 12 M. VIÑALES +0.463 4 43 J. ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Marquez impressiona nella FP4 - Valentino Rossi risponde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Marquez si migliora ulteriormente, strepitoso 1:48.246: 0.707 su Rins! Valentino Rossi risale in sesta piazza a 0.664, Dovizioso nono a 1.267 subito dietro a Quartararo. 13.37 I piloti stanno facendo una mini simulazione di gara e stanno provando il passo. 13.36 Marquez stampa un giro sontuoso e si porta in testa con 1:48.304 palesando un eccelente passo gara. Rins secondo a 0.649, ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Valentino Rossi per l’impresa - Marquez favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca prove libere 3 – Qualificati al Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani, ne vedremo davvero delle belle durante un turno molto serrato ...