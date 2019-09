La guerra irrazionale di un 96enne di Verona contro gli immigrati

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dalle cronache di provincia una parabola sull’immigrazione. Un signore (del veronese, ma non importa) non apprezza che nel suo condominio si sia piazzata una famiglia di rumeni e decide di mandarli via. Li affronta a muso duro dicendo che quella è casa sua e che devono tornarsene al loro paese, che

ilfoglio_it : Dalle cronache di provincia una parabola sull’immigrazione. 'Bandiera Bianca', la rubrica di @AntonioGurrado - Brandolf11 : RT @Peter_0T: Il vostro modo di affrontare il tema dell'immigrazione è irrazionale. 'Uuu, che belle le città multietnche'. Scusate, c'è g… - Peter_0T : Il vostro modo di affrontare il tema dell'immigrazione è irrazionale. 'Uuu, che belle le città multietnche'. Scus… -