Il nuovo Samsung Galaxy Fold dovrebbe essere più economico ma con meno memoria

Samsung brevetta uno smartphone con schermo estensibile : sarà il nuovo flagship 2020? : Samsung brevetta un nuovo smartphone con schermo estensibile e bordi laterali curvi. sarà il nuovo Galaxy S11, o il modello destinato a prenderne il posto? L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con schermo estensibile: sarà il nuovo flagship 2020? proviene da TuttoAndroid.

Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 : TIM ha aggiornato le valutazioni nell'ambito dell'iniziativa TIM Supervaluta per chi vuole acquistare un modello della serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Ecco il nuovo listino di TIM Supervaluta per acquistare un Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

IFA 2019 : Samsung ufficializza il lancio di Galaxy Fold e un nuovo TV 8K : Le novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoCon una conferenza stampa che anticipa di un ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo attuali i surriscaldamenti per Samsung Galaxy S7 : patch agosto sotto osservazione : Sembrano nuovamente attuali i problemi di surriscaldamento per gli utenti che sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S7. In questa direzione vanno i feedback da parte di coloro che nel corso dell'ultima settimana hanno avuto modo di installare l'aggiornamento di agosto a bordo del dispositivo arrivato sul mercato nel 2016. Certo, ad oggi il discorso è circoscritto ai prodotti brandizzati Vodafone nel nostro Paese, e per avere un'idea più ...

Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale - mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte : Samsung Galaxy M30s è come se fosse ufficiale e compare in un primo video, nel frattempo spunta un nuovo smartphone rugged, denominato Samsung Galaxy XCover FieldPro. L'articolo Samsung Galaxy M30s è praticamente ufficiale, mentre un nuovo rugged spunta all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung : nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong : Secondo la Corte Suprema della Corea del Sud l'erede di Samsung Lee Jae-yong dovrà essere processato nuovamente L'articolo La Corte Suprema della Corea del Sud inguaia Samsung: nuovo processo per l’erede Lee Jae-yong proviene da TuttoAndroid.

La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per il capo di Samsung : La Corte Suprema della Corea del Sud ha disposto un nuovo processo per Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto capo di Samsung Group, una delle più grandi società di tecnologia al mondo. Nell’agosto del 2017 Lee era stato condannato

Samsung - nuovo processo per l’erede : rischia inasprimento della condanna : La Corte suprema sudcoreana ha disposto un nuovo processo per l'erede del colosso dell'elettronica Samsung, Lee

nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds : Nuovo importante aggiornamento software per le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds: il firmware R170XXU0ASH2 porta una maggiore stabilità della connessione Bluetooth. L'articolo Nuovo importante aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone : Samsung presenterà, lunedì 12 agosto, un nuovo sensore ISOCELL che potrebbe essere quello utilizzato su Galaxy S11, in arrivo nel 2020. L'articolo Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Watch Active2 : un nuovo ed elegante smartwatch di Samsung : Da Samsung arriva uno smartWatch con un design raffinato ed elegante, display AMOLED e cinturino anche in pelle

Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...