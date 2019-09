“I maschi li voglio così” Alba Parietti | la confessione piccante dall’alto dei suoi 58

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è stupenda anche dopo i 50… In un’intervista a Leggo, laha detto la sua riguardo il tempo che passa: “Ma quale tramonto, le donne dopo i 40 rinascono. Sono corteggiata soprattutto dai giovanissimi”. Per lei l’età è solo una formalità, anche perché i, di anni, li porta alla grande. E poiha imparato a valorizzarsi meglio proprio una volta passati i 40. E oggi non si preoccupa minimamente del giudizio altrui cosa che prima accadeva spesso. Tra le domande poste alla, anche una su Jennifer Lopez e sul perché abbia suscitato tanto scalpore alla Milano Fashion Week. Jennifer Lopez ha sfilato per Versace indossando il famoso Jungle dress, vestito che aveva indossato anche nel 2000.Trasparenze, scollatura profondissima, cosce in bella mostra. Nessuno dimenticò la visione che era stata JLo vestita in quel modo. Per questo, quando alla Milano Fashion ...

Tullio_Avoledo : RT @LaLipperini: Come puoi fidarti di una che parla così, scrivevano qua e là maschi adulti e turbati su Greta Thunberg. Non voglio buttarl… - KelleddaMurgia : RT @LaLipperini: Come puoi fidarti di una che parla così, scrivevano qua e là maschi adulti e turbati su Greta Thunberg. Non voglio buttarl… - vannisantoni : RT @LaLipperini: Come puoi fidarti di una che parla così, scrivevano qua e là maschi adulti e turbati su Greta Thunberg. Non voglio buttarl… -