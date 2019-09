Aston Martin DBX | sviluppo alle fasi finali

Aston Martin DBX - Ecco quanti cavalli ha (e che rumore fa) il motore della DBX - VIDEO : Bisognerà aspettare dicembre perché le pellicole cadano come foglie, svelando finalmente il look definitivo della Aston Martin DBX. Addirittura lanno nuovo per vederla su strada. Nel frattempo, a Gaydon continuano a intrattenerci snocciolando, poche alla volta, notizie ufficiali sulla loro prima Suv, futura rivale della Lamborghini Urus e della ventura Ferrari Purosangue. Le ultime informazioni sono piuttosto succose: riguardano infatti le ...

A Matera arriva James Bond sulla Aston Martin : l’inseguimento del nuovo film è da brividi : La Aston Martin DB5, l’iconica auto di James Bond, che sfreccia per le vie del centro inscenando uno spettacolare inseguimento. A Matera sono iniziate le riprese del nuovo film della celebre saga con protagonista l’agente segreto 007, No Time to Die. Nella città lucana sono state girate scene in auto unicamente con gli stuntman. Gli attori Daniel Craig e Rami Malek sono attesi per metà settembre. La pellicola uscirà il 20 aprile del ...

Aston Martin - La Valhalla in pista a Silverstone - VIDEO : L'Aston Martin ha mostrato per la prima volta in movimento un esemplare di pre-serie della Valhalla, accompagnato per l'occasione dalla sorella maggiore Valkyrie. La Valhalla, realizzata in collaborazione con la Red Bull Racing, rappresenta un'importante occasione di espansione per il marchio inglese verso il crescente segmento delle supercar ibride a motore centrale. Debutto statico in California e dinamico a Silversone. La Valhalla, che è ...

Automotive Galleries and Lairs - Aston Martin ti fa il garage a regola d'arte : Quando possiedi auto come quelle che sfilano a Pebble Beach, nuove o d'epoca che siano, parlare di box o garage pare quasi volgare. Devono averlo pensato, non senza una una certa dose d'intuito, quelli di Aston Martin, che alla kermesse californiana presenta un inedito e lussuoso programma di personalizzazione: l'Automotive Galleries and Lairs. Il parere degli esperti. Non si lavora sull'auto ma sul suo contorno. Partendo dal presupposto che una ...

Aston Martin DB5 - l’iconica auto di 007 all’asta di Sotheby’s in California : Gallettoni delle ruote a raggi che si trasformano in lame affilatissime, mitragliatrice Browning calibro 30 che spunta fuori dai lampeggiatori, radar nascosto nel cruscotto, targhe intercambiabili e altro ancora possa servire a un agente segreto. Questo è l’equipaggiamento con cui, nel film “Missione Goldfinger”, una Aston Martin DB5 Snow Shadow Grey guidata da Sean Connery seminava nemici e donne tanto affascinanti quanto pericolose. E ...

Aston Martin - Il giro a Vairano della Vantage - VIDEO : L'Aston Martin Vantage utilizza molti componenti della DB11, ma non per questo ne condivide l'animo. La sportiva che abbiamo provato in pista a Vairano è più tagliente e affilata della sorella: motore e cambio sono gli stessi, mentre il telaio è stato accorciato e irrigidito. Il risultato è una vettura più dinamica, che si differenzia in maniera marcata dalla gran turismo di Gaydon. Veloce, ma poco incisiva. In posizione anteriore longitudinale ...

Bond 25 e le classiche Aston Martin : Bond 25 e le Aston Martin, parliamone. C'è ancora molto mistero sull'uscita finale di Daniel Craig dai panni di 007, ma una cosa si sa: la classica Aston Martin c'è. È il ritorno della leggendaria DB5, vista l'ultima volta alla fine di Spectre, così come il V8 Vantage guidato da Timothy Dalton in 007 Zona pericolo del 1987, una muscle car meno famosa ma non meno fascinosa allestita da gran turismo. Mentre ...