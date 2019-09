Vieni da me | Ascanio del GF in lacrime per Katia e i figli

Fonte : dilei

(Di martedì 24 settembre 2019) Di coppie nate nella casa del Grande Fratello ce ne sono state tante, ma se ce n’è una che testimonia che l’amore vero può nascere anche in situazioni inaspettate e poi durare a lungo, quella è la coppia formata daPacelli ePedrotti. È il 2005 quando il pronipote di Papa Pio XII e la bionda lombarda si incontrano nella casa di Cinecittà. Quando iniziano il reality, come tutti i concorrenti, sanno che quell’esperienza cambierà almeno un po’ le loro vite, ma non si immaginano che, entrando nella casa, non stanno solo iniziando un programma televisivo, ma stanno andando incontro al loro destino. Un destino che aveva in serbo per loro un amore che, a distanza di tanti anni ancora dura e che li portati a sposarsi e a creare una famiglia con la nascita di Matilda prima e di Tancredi poi. Un amore che si rifletteva negli occhi diPacelli mentre lo raccontava ospite di ...

LadyNews_ : #AscanioPacelli in lacrime a #Vienidame di #CaterinaBalivo: “Sono pazzo dei miei figli” -