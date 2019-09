Tumore | diagnosi in calo in Italia nel 2019

Nel 2019 ci sono state 2mila diagnosi di Tumore in meno : è la prima volta che calano : (foto: Getty Images) Nel 2019 le diagnosi di cancro sono 371mila, contro le 373mila del 2018. Finalmente l’incidenza dei tumori cala, mentre negli anni precedenti era sempre in aumento. E cresce la sopravvivenza: il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a cinque anni dalla scoperta della malattia. Circa un paziente su quattro, poi, in totale un milione di italiani, è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della ...

Tumore al polmone - un'arma in più per non ammalarsi : nasce la diagnosi che predice i rischi - come : Perché tra i forti fumatori alcuni si ammalano di cancro del polmone, mentre altri arrivano all'età senile senza nemmeno conoscerlo? È una domanda che si sono posti tutti gli oncologi del mondo, e oggi ne conosciamo il motivo. La risposta è che il rischio del Tumore del polmone non è uguale per tutt

Tumore maligno - medici le asportano lo stomaco ma la diagnosi era sbagliata : due chirurghi a processo : Le dicono che ha un Tumore maligno e le tolgono lo stomaco per errore, due chirurghi a processo. Le è stato asportato lo stomaco «per...

Tumore al polmone - arriva il test per la diagnosi precoce : In arrivo una grande svolta nell’ambito della ricerca contro il cancro: grazie a una delle eccellenze mediche italiane, potrebbe presto diventare realtà la diagnosi precoce del Tumore al polmone. Questa tipologia di cancro è la più diffusa al mondo e provoca ogni giorno, sempre a livello globale, circa 3.000 decessi (dati dell’Istituto Europeo di Oncologia). Lo studio bioMILD dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha ...

Il rischio di Tumore non è uguale per tutti i fumatori : test per una diagnosi precoce : Non tutti i fumatori corrono gli stessi rischi. Per la prima volta gli scienziati hanno sviluppato uno screening personalizzato per la diagnosi precoce personalizzata. La ricerca porta la firma dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento innovativo che potrebbe cambiare il destino di ...