Terremoto | scossa nel Mare del Nord MAPPE e DATI

Terremoto in Pakistan - disastro per una scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine).

Violenta scossa di Terremoto in Pakistan : almeno 4 morti e 50 feriti a Mirpur : Una Violenta scossa di terremoto ha colpito un’area densamente popolata in Pakistan. Il sisma magnitudo 5.9, ha creato il panico, la popolazione è fuggita per le strade, si sono registrati danni a persone e cose. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mirpur, a circa 33 km a nord di Jhelum, nella provincia agricola del Punjab. Il terremoto è stato localizzato a 10 km di profondità ed è stata nettamente avvertita in una vasta ...

Terremoto in Turchia : trema Istanbul - la scossa scatena il panico : Un Terremoto magnitudo 4.7 ha fatto tremare Istanbul questa mattina, alle 08:00 UTC, senza provocare danni a persone o cose: il sisma non è stato avvertito in tutta la metropoli, ma è stata tanta la paura per numerose persone, alle quali è tornato alla memoria l’evento 1999, quando una scossa colpì la vicina Izmit causando danni e morti anche a Istanbul. L’osservatorio sismico di Kandilli ha reso noto che l’epicentro è stato ...

Forte scossa di Terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...

Una Forte scossa di terremoto magnitudo mb 5.3 si è verificata al largo dell'isola di Creta alle 09:48:59 ora italiana (10:48:59 ora locale), ad una profondità di 19 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Ingv - scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 a Milo in provincia di Catania : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte a Milo in provincia di Catania

Forte Terremoto a Porto Rico - scossa di magnitudo 6.1 scuote il Paese : Un Forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Porto Rico: l'epicentro è stato localizzato circa 80 chilometri al largo delle coste nord occidentali, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto avvertito in tutta l'isola, ma al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - leggera scossa nel Medio Campidano in Sardegna : Trema la Sardegna con una scossa di Terremoto pari a 2.0 gradi Richter. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Samassi, nella provincia del Medio Campidano (VS) alle 21:21. L'ipocentro a 10 km di profondità. I comuni vicino l'epicentro I comuni più vicino l'epicentro in un raggio di 10 km sono Samassi (VS), San Gavino Monreale e Villacidro. In un raggio di 11-20 km Sanluri (VS), Serrenti, Furtei, ...

Terremoto in Versilia - scossa di magnitudo 2.9 a Camaiore : Una scossa di Terremoto di intensità 2.9 è stata registrata dalle strumentazioni Ingv pochi minuti dopo le 18 in Versilia, con epicentro a Camaiore. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma secondo i primi riscontri non si registrano danni né a persone né a cose. Secondo quanto riporta il sito dell'Ingv, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri di profondità.

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Toscana : scossa di Terremoto in Versilia - tremori tra Massa - Viareggio e Lucca : Attività sismica in aumento nelle ultime 48 ore sull'asse Italia-Albania, con vari episodi di lieve e moderata entità (escludendo le forti scosse avvenute ieri pomeriggio sul litorale albanese)....

Terremoto : scossa di magnitudo 3 - 8 a Tolmezzo - in Friuli : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata alle 15 vicino a Tolmezzo, in provincia di Udine, a una profondità di 13 chilometri. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in gran parte del Friuli e fino al nord del Veneto. Una scossa simile aveva colpito Tolmezzo il 15 giugno scorso.

Terremoto Friuli - una scossa di magnitudo 3.8 a Tolmezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questo pomeriggio a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine). La profondità accertata è di 13 chilometri. Lo registra l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in un'area molto ampia fino al Veneto.