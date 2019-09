Serie A | il Napoli ospita il Cagliari | gara in diretta su Sky

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI/ Diretta tv - Manolas ancora assente - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI, Diretta tv: le notizie alla vigilia circa moduli e titolari per Ancelotti e Maran nella 5giornata di Serie A.

Serie A - calendario 6^ giornata in tv : Napoli-Brescia su Dazn - Milan-Fiorentina su Sky : Dopo il turno infrasettimanale di Serie A, si tornerà in campo nel weekend per la 6ª giornata di campionato. La prima tra le big a giocare sarà la Juventus, che a distanza di pochi giorni avrà l’impegno di Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri affronteranno la Spal all’Allianz Stadium sabato 28 settembre alle ore 15:00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Nelle ultime due stagioni ha sempre vinto la Vecchia ...

Serie A - Napoli e Roma vincono in trasferta - primo Brindisi Samp - Toro ko : Serie A: vittorie in trasferte e punti pesanti per Napoli e Roma, successo casalingo per la Sampdoria che batte il Toro e lascia quota 0.

Video/ Lecce Napoli - 1-4 - : highlights e gol. Ancelotti non sbaglia - Serie A - : Video Lecce Napoli, risultato finale 1-4,: highlights e gol della partita, valida nella quarta giornata del Campionato di Serie A.

Serie A - il Napoli travolge il Lecce in un 4 a 1 : Llorente decisivo con una doppietta : Il Napoli travolge il Lecce con un super Llorente e si impone per 4-1 ipotecando i tre punti già nel primo tempo. Il turnover non frena la macchina di Ancelotti e, dopo il gol contro il Liverpool, Llorente può festeggiare anche la prima doppietta in maglia azzurra. Il bomber spagnolo - scrive Adnkro

Serie A - Llorente lancia il Napoli : 4-1 al Lecce. Dzeko all’ultimo respiro e la Roma passa a Bologna. La Sampdoria manda k.o. il Torino : È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano. I giallorossi, invece, piegano il Bologna nel recupero grazie a un colpo di testa di Edin Dzeko. Anche a Genova la decide una punta: è Manolo Gabbiadini che rialza la ...

Serie A calcio - risultati e classifica quarta giornata. Napoli schiacciasassi contro il Lecce - vincono anche Sassuolo - Roma e Sampdoria : quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il ...

Risultati Serie A – Roma all’ultimo respiro sul Bologna - poker del Napoli a Lecce : primo sorriso per la Samp : Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato. Donato Fasano/LaPresse La rete di Manolo ...

LIVE Lecce-Napoli 1-3 - Serie A calcio in DIRETTA : esce Milik e dentro Lozano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Napoli ora ha ripreso il controllo della partita. 78′ Insigne va in mezzo dalla sinistra ma nessuno arriva dei compagni alla deviazione vincente. 76′ Ritmi alti ora, con il Lecce che ci prova in tutte le maniere. 74′ Fuori Elmas e dentro Callejon per il Napoli. 73′ Fuori Milik e dentro Lozano per il Napoli. 71′ Farias sta creando qualche problema alla ...

LIVE Lecce-Napoli 0-2 - Serie A calcio in DIRETTA : serve la scossa per i salentini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Angolo per il Napoli che batte Fabian Ruiz, palla in mezzo ma nessuno riesce nella deviazione vincente. 46′ Esce Tachtsidis ed entra Petriccione per il Lecce. Inizia il secondo tempo. 15.49 Partita mai in discussione, il rigore mette quasi al sicuro il Napoli. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finito il primo tempo! 45′ Ammonito Elmas che trattiene per la maglia ...

