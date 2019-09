Laura Boldrini entra nel Pd | “Decisione non legata a uscita Renzi | basta piccoli

"Non è più tempo di piccoli partiti". Laura Boldrini entra nel Pd. : Laura Boldrini lascia LeU ed entra nel Pd:: l'annuncio dell'ex presidente della Camera è arrivato in un'intervista a Repubblica: "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno piu' a votare", ha spiegato. E anche "perché con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e ...

Il libro su Laura Boldrini non è ancora stato pubblicato ma ha già fatto il pieno di insulti : Non è ancora stato pubblicato e già ha fatto il pieno di insulti e commenti negativi. Il libro “La Grande Nemica”, scritto da Flavio Alivernini, che racconta la campagna d’odio ai danni di Laura Boldrini fin dalla sua ascesa in politica, è stato accolto con ferocia ancor prima di arrivare nelle librerie. Alla notizia della possibilità di pre-ordinare online il libro, comunicata da Giuseppe ...

Scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro

Laura Boldrini vede Miss Italia e frigna : attacco senza precedenti alla Rai : Laura Boldrini, con il solito spirito femminista, contesta il ritorno in Rai del concorso di Miss Italia. Scrive L'ex presidente della Camera: "La Rai faccia i concorsi per regolarizzare le precarie, altro che quelli di bellezza". Non è la prima volta che la Boldrini si scaglia contro il concorso d

Rossella Muroni - la "signora rossa" : chi è la fedelissima di Laura Boldrini in lizza per un ministero : Nel governo più a sinistra con cui l'Italia abbia mai dovuto fare i conti, quello che sta nascendo tra Pd e M5s, ovviamente c'è "spazio" anche per Laura Boldrini. In che senso, è presto detto. Alla maggioranza prenderà parte anche Liberi e Uguali, a cui verrà dato un ministero tra quello dell'Ambien

Laura Boldrini : “Non voglio incarichi - il Paese esca dal clima d’odio generato da Salvini” : Intervista all'ex Presidente della Camera Laura Boldrini sul governo Conte bis e sugli scenari nel medio e lungo periodo: "Spero che sia davvero un momento di svolta e che si scelga una direzione chiara". E lancia una proposta: "Per la guida del Paese servono figure autorevoli e innovative, è il momento di puntare sulle tante donne in gamba che abbiamo".Continua a leggere

Laura Boldrini - ammucchiata rossa : "Voto subito - poi...". Le sue condizioni al Pd : Anche Laura Boldrini è contro l'inciucio Pd-M5s. Ma dietro la posizione dell'ex Presidenta, si nasconde il sogno dell'ammucchiata rossa. "Al Pd dico che questo è il momento di unirsi, non di dividersi. Andiamo al voto, ma dopo aver fatto le primarie tra le forze progressiste", spiega a Repubblica l'