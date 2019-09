L' anziano alla minorenne | Fai sesso con me e ti do 50 euro

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) "Se vieni a letto con me, e facciamo, ti do 50". È stata la proposta choc di una una. Una proposta che gli è costata la denuncia e l'accusa, in Tribunale, di tentata prostituzione minorile. La vicenda nelle Marche, a Macerata. All'epoca dei fatti, la ragazza frequentava la casa del signore in quanto suo madre lavorava presso la sua abitazione come collaboratrice domestica. Fu così che l'ottantenne venne a conoscenza dteenager, come riportato da Leggo.Dopo qualche tempo, i primi tentativi di adescamento fino ad arrivareproposta hard: l'uomo, infatti, l'avrebbe avvicinata e le avrebbe chiesto di consumare un rapporto sessuale. Una prestazione per la quale sarebbe stata remunerata con una banconota da 50La minore, spaventata e sotto shock, è andata a raccontare tuttomadre, che dunque ha provveduto a sporgere denuncia alle forze ...

DelMidnight : RT @GabrieleMuccino: Un bambino anziano alla guida degli Stati Uniti per la distruzione del pianeta e una bambina adulta alla guida di uno… - Beaa994 : RT @GabrieleMuccino: Un bambino anziano alla guida degli Stati Uniti per la distruzione del pianeta e una bambina adulta alla guida di uno… - GabrieleMuccino : Un bambino anziano alla guida degli Stati Uniti per la distruzione del pianeta e una bambina adulta alla guida di… -