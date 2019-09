Helen Mirren ripulisce la Puglia dai rifiuti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Alessandro Zoppo L’attrice britannica, che ha sempre dichiarato il suo amore profondo per lacomprando casa a Tiggiano, posta una foto mentre raccoglie immondizia e fa impazzire i fan sui socialha mantenuto la promessa. L’attrice britannica, 74 anni, è tornata inospite della rassegna “I dialoghi di Trani” senza disdegnare di partecipare direttamente al decoro della sua città adottiva. Dall’estate del 2007, reduce dall’Oscar per The Queen, è infatti proprietaria di una masseria cinquecentesca a Tiggiano, in provincia di Lecce. È qui che scappa appena possibile con il marito, il regista Taylor Hackford, per godersi intensi momenti di relax dai set. Da buona “contadina salentina”, come ama definirsi, l’attrice si è rimboccata le maniche e ha postato su Instagram una foto che ha elettrizzato i suoi 642mila follower. Apparsa in guanti, jeans e ...

