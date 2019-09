Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sull’Italia : attenzione a nubifragi - Grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per Grandine e temporali : Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale in seguito alla intensa perturbazione che sta muovendosi dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il tempo sara’ in peggioramento a partire dalla prossima notte. In mattinata soprattutto ...

Meteo - da domenica comincia l’autunno : in arrivo Grandine e temporali su tutta Italia : Secondo le ultime previsioni Meteo, da domenica 22 settembre l'autunno arriva in Italia portando piogge, grandine e temporali su gran parte della Penisola, a cominciare dalle regione del Nord Ovest e da quelle centrali tirreniche, in particolare su Toscana e Alto Lazio. Il maltempo scenderà anche al Sud, ma da martedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Vasto temporale dal Tirreno verso la Calabria e Sicilia - rischio nubifragi e Grandine : Il sud Italia sta facendo i conti con una rapida ma intensa ondata di maltempo legata ad una massa d'aria piuttosto fredda proiettatasi dalla Scandinavia sin sui Balcani tanto da lambire il...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sull’Italia : nubifragi - Grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Meteo Puglia : vasto temporale MCS in arrivo - attenzione a nubifragi e Grandine : Caldo e bel tempo coi minuti contati in Puglia: una forte perturbazione alimentata da aria molto fresca di origine artica si sta dirigendo sul sud-est italiano dove a breve provocherà un sensibile...

Previsioni meteo 19 settembre : temporali - freddo e Grandine al Centro-Sud - weekend instabile : Le Previsioni meteo di oggi giovedì 19 settembre dicono che ci sarà maltempo un po' ovunque, con piogge, grandine e temporali diffusi a Centro-Sud. Allerta meteo della Protezione civile per una perturbazione che colpirà in particolare le regioni adriatiche. A rischio il weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo - irrompe il fronte freddo da Nord/Est : “esplodono” i primi temporali al Nord - rischio Grandine e tornado : E’ scattata l’Allerta Meteo per il maltempo che tra oggi e domani colpirà gran parte d’Italia per una veloce sfuriata fredda proveniente da Nord/Est. Il fronte freddo è appena arrivato e sta provocando i primi forti temporali nel cuore della pianura Padana, tra Padova e Ferrara, mentre a Trieste da stamattina la temperatura non ha mai superato i +21°C dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Il maltempo si estenderà a tutto il ...

Meteo - il “ribaltone” : in arrivo freddo - forti temporali e Grandine : Il weekend scorso aveva ancora il sapore dell’estate ma il quadro Meteorologico generale è destinato a cambiare radicalmente. Come riporta il sito de IlMeteo.it, infatti, nei prossimi giorni assisteremo a un “ribaltone” che ci catapulterà in quella che viene definita dagli esperti una settimana per certi versi “assurda”. Se fino a martedì 17 settembre sembrerà di essere ancora in estate, l’autunno, con freddo e rischio di forti temporali e ...

Meteo estremo : dopo la Spagna - la goccia fredda devasta anche l’Algeria. Grandine come palle da tennis [FOTO e VIDEO] : Una goccia fredda nel Mediterraneo occidentale ha messo in ginocchio il sud-est della Spagna con piogge torrenziali estreme, che hanno fatto straripare i fiumi, provocando gravissime inondazioni e almeno 6 morti. La stessa goccia fredda che ha devastato parte della Spagna è stata responsabile anche di una violentissima grandinata nel nord dell’Algeria. Nella località di Ayn Defla, la Grandine ha raggiunto le dimensioni di una palla da tennis, ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in Sicilia : nubifragi - forte vento e Grandine di grandi dimensioni - rischio tornado e alluvioni lampo : Allerta Meteo – Si prospetta una giornata di forte maltempo per la Sicilia. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha emesso un’Allerta di livello 2 per la Sicilia e Malta principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni. Livello 2 anche per le Baleari, la Catalogna e la costa della Francia sudorientale principalmente per nubifragi, tornado e grandine di grandi dimensioni. Tutte le allerte si intendono formalmente ...

Alluvioni e Grandine nel deserto - il maltempo fa venti morti in Marocco : Una eccezionale ondata di maltempo ha colpito il Paese nordafricano portando morte e distruzione. La tragedia più grande si è consumata nella provincia di Errachidia, dove 18 persone sono morte dopo che un autobus di linea che viaggiava su una strada locale è stato travolto dalla inaspettata piena di un piccolo fiume.Continua a leggere

Maltempo Veneto : crollo termico - Grandine - vento forte e trombe marine : Per tutta la serata di ieri le aree centrali del Veneto sono state bersagliate da un’ondata di Maltempo: grandinate si sono registrate nel Padovano, in particolare a Monselice e Mestrino. La perturbazione, accompagnata anche da venti forti, ha generato anche alcune trombe marine, segnalate nel pomeriggio davanti alla costa di Rosolina, a Punta Sabbioni e a Cavallino Treporti. Registrato un calo repentino delle temperature: i valori in ...

Maltempo e Grandine in Piemonte - ma domani torna il sole : Maltempo e grandine in questa domenica di settembre in Piemonte: nel torinese la zona più colpita è stata quella di Chieri e di Carmagnola, dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e causato il fuggi fuggi dei numerosi visitatori della Fiera Nazionale del Peperone. L’ondata di Maltempo dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. L'articolo Maltempo e grandine in Piemonte, ma domani torna il sole sembra essere il primo su Meteo Web.