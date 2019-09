Temptation Island Vip | problemi per Anna Pettinelli | la tentatrice Cecilia

“Falò”. Temptation Island - per Anna Pettinelli e Nathalie Caldonazzo è l’ora della verità : Tempesta in arrivo a Temptation Island Vip. Sono 5 le coppie rimaste in gara e anche in questa puntata si preannunciano nuovi falò scoppiettanti. Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli hanno infatti chiesto un falò anticipato. Nathalie, in chiusura della seconda puntata, ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia ...

Uomini e Donne - Javier Martinez di Temptation Island corteggia Sara Tozzi : Dopo il successo raccolto nella scorsa edizione di Temptation Island, in cui ha fatto coppia fissa con Ilaria Teolis nel villaggio delle fidanzate dell'Is Morus Relais, Javier Martinez torna protagonista di Canale 5, nel parterre dei corteggiatori di Uomini e Donne. Il pallavolista, invitato in studio per lo spazio dedicato al reality estivo della rete, ha deciso di rimanere nel gruppo di corteggiatori della tronista Sara Tozzi dopo averne ...

Temptation Island Vip 2 – Terza puntata del 23 settembre 2019 – Due donne chiedono il falò di confronto anticipato. : Terza puntata, questa sera su Canale5 comincia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | 23 settembre 2019 Nel corso della puntata ecco la richiesta del falò anticipato di Nathalie Caldonazzo: Andrea Ippoliti […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Terza puntata del 23 settembre 2019 – Due ...

Javier Martinez/ Da Temptation Island a Uomini e Donne : rifiuta Giulia per Sara... : Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island 2019, sbarca oggi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Temptation Island Vip : ALEX BELLI e DELIA DURAN new entry da stasera! : Un altro nuovo ingresso caratterizzerà la terza puntata di Temptation Island 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Stasera sbarcherà infatti nel villaggio la coppia composta da ALEX BELLI e DELIA DURAN, entrambi attori. ALEX e DELIA: chi sono? Fidanzati da un po’ di tempo, ALEX e DELIA si sono conosciuti sul set della fiction Furore – Capitolo Secondo e da allora è scoppiato l’amore! BELLI è stato per ...

Temptation Island - Sabrina Martinengo su Giulio Raselli : "Con me ha recitato. Mi immaginavo sarebbe diventato tronista" : La fidanzata di Nicola Tedde parla della sua esperienza nel reality insieme al nuovo tronista di Uomini e Donne.

Temptation Island VIP 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Temptation Island VIP 2019 dove vedere. La seconda stagione del docu-reality in versione celebrity arriva su Canale 5 da lunedì 9 settembre 2019 in prima serata. Ecco di seguito dove vedere diretta in tv e streaming o come rivedere le puntate in replica. TUTTO SU #TemptationIslandVIP Temptation Island VIP 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-realityTemptation Island Vip andrà in onda il martedì in prima ...

Temptation Island Vip terza puntata 23 settembre 2019 : anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Alessia Marcuzzi prosegue il viaggio dei sentimenti con le 5 coppie rimaste in gioco. Al termine della seconda puntata, Nathaly ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia che, separata da oltre due ...

Anticipazioni Temptation Island del 23 settembre : Simone resta al falò con la sola Marcuzzi : Sarà una puntata spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire oggi 23 settembre in prima serata su Canale 5. In essa, infatti, diverse coppie saranno chiamate ad affrontare una fase di crisi, dovuta al comportamento tenuto da fidanzati o fidanzate nei rispettivi villaggi. Come già evidenziato al termine del secondo appuntamento, Nathaly Caldonazzo richiederà il falò di confronto dopo avere visto un video ...

Temptation Island Vip 2019 - 3a puntata/ Diretta e coppie : Serena Enardu e Pago al falò? : Temptation Island Vip 2019, Diretta e coppie terza puntata 21 settembre. Falò di confronto per Serena Enardu e Pago? Intanto Nathaly Caldonazzo...

Temptation Island Vip anticipazioni : Serena Enardu in lacrime : Serena Enardu scoppia a piangere a Temptation Island Vip 2019 Domani terza puntata di Temptation Island Vip che vedrà l’ingresso di una nuova coppia: quella formata da Alex Belli e Delia Duran. Ci saranno anche falò di confronto, video al pinnetu e tutto quello che caratterizza il programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi. Stando a un video pubblicato dall’account Instagram ufficiale di Temptation Island ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu : ‘Mi auguro che Serena e Pago si lascino’ : “Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferisco che si aprissero a un’opportunità di vita di coppia più bella di quella che hanno oggi”. Pane al pane vino al vino Elga Enardu esprime la propria opinione sul rapporto tra la gemella Serena e Pago, attualmente impegnati a Temptation Island Vip. Elga Enardu: “Serena e Pago non resistono uno lontano dall’altra” Intervistata dal ...

Temptation Island - crollo per Serena Enardu : la tronista in condizioni pessime (Video) : Anticipazioni Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago in difficoltà Dopo l’inizio di Temptation Island Vip è stato subito chiaro a tutti che non ci sarebbe stato per forza un lieto fine tra Serena Enardu e Pago, lei ex tronista di Uomini e Donne lui noto cantautore; questo perché la Enardu si è affezionata al […] L'articolo Temptation Island, crollo per Serena Enardu: la tronista in condizioni pessime (Video) proviene da Gossip e ...