Spari contro il nuotatore Manuel Bortuzzo | chiesti 20 anni per gli aggressori

Si uccide ad Albenga - Spari anche contro la badante : “Ferita mentre cercava di fermarlo” : La tragedia è accaduta in un’abitazione in via XXV Aprile ad Albenga (Savona). Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il settantottenne Salvatore Sorrentino ha impugnato un’arma per uccidersi e la sua badante è intervenuta per tentare di fermarlo. Ne è seguita una colluttazione durante la quale sono partiti due colpi che hanno ferito la donna.Continua a leggere

Le notizie del giorno – Spari contro un calciatore : arrestato anche un dirigente : Notte di follia a Casal di Principe (Caserta). E’ stato fermato per tentato omicidio il 48enne Nello Petito che ieri sera, all’interno di un campo di calcetto di San Cipriano d’Aversa (Caserta), ha sparato a Pietro Della Corte (40 anni) mentre giocava a calcio, colpendolo all’addome con un colpo di pistola calibro 7.65 con matricola abrasa. La vittima è stata subito trasportata d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno e la ...

“Ti Spari”. Dal giornalista Rai post choc contro Matteo Salvini : “Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione”. Così in un tweet Matteo Salvini che aggiunge: “Questi sono i colti, democratici, intelligenti: prendersela con una bimba di 6 anni…”. E’ bufera sul post, pubblicato su Facebook dal giornalista Fabio Sanfilippo che si è rivolto al leader del Carroccio chiamandolo “nemico mio” e aggiungendo: “Tempo sei mesi e ti spari”. Il post tira in ballo anche la figlia del leader leghista. ...

"Sei mesi e ti Spari...". Salvini contro il post del giornalista Rai - Renzi sta con il leghista : “Mi dà fastidio il post su Facebook di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti?”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a In Onda su La7. Il riferimento del leader della Lega è al post del caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo che ha ...

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e Spari in aria. Pistole puntate contro attivisti e giornalisti : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Ma anche Pistole puntate alla testa dei manifestanti e perfino dei giornalisti. Arrivano immagini inquietanti da Hong Kong sulla seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, ...

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e Spari in aria. I media locali : “Pistole puntate contro gli attivisti” : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno lanciato petardi, tra cui bottiglie incendiarie. Ma la polizia, sostengono i media locali, avrebbe ...

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega Spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm

Caos a Uomini e donne - due autori contro Teresa Cilia : lei Sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

Anna Falchi contro tutti : “Ecco perché sono Sparita”. L’accusa è pesante : “sono stata bandita dalla tv generalista”. Anna Falchi parla raramente, ma quando lo fa scuote tutto quello che ha intorno. La bellissima attrice e conduttrice manca dai radar televisivi veramente da molto tempo e tranne qualche fugace apparizione non è più stata protagonista di alcun progetto importante. Per questo ha deciso di parlare e in un’intervista al Corriere della Sera rilascia dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. “Ho detto ...

?Roma - Spari contro l'ultrà laziale Diabolik in un parco sulla Tuscolana : spari contro Fabrizio Piscitelli, ovvero Diabolik, figura di spicco della curva della Lazio, sulla via Tuscolana. Sul posto la polizia, intervenuta subito dopo quello che sembra essere stato un...

Incontro col mediatore - 112 - SpariLe risposte ai dubbi su Cerciello : Intervento in borghese, i mancati spari di Varriale, la pista dei maghrebini, l'Incontro con Brugiatelli prima della chiamata: le risposte a tutti i dubbi sulla dinamica Segui su affaritaliani.it