Meteo | fine dell'estate | oggi l'equinozio d'Autunno Esordio col maltempo

Meteo - anticipo d'autunno : la pioggia rovina il fine settimana : L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia porterà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni Meteorologiche...

Previsioni Meteo - da Venerdì torna l’Anticiclone : altri 10 giorni di sole e caldo anomalo fino a fine mese : L’Italia sta per vivere un brusco peggioramento del tempo che tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 non solo scatenerà forti temporali su gran parte del Paese, ma farà anche crollare bruscamente le temperature. Sarà, però, soltanto un passaggio perturbato molto isolato, rapido e transitorio. Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine, infatti, non lasciano scampo a possibili interpretazioni alternative: già da questo weekend tornerà ...

Meteo pazzo : bufera di neve di fine estate - manto bianco di 15 centimetri : Meteo da pazzi. Maltempo e bufere di neve a inizio settembre sulle Alpi lombarde e venete. Una domenica invernale con scenari da natale più che da fine estate, quella di ieri. Nevicata...

Meteo di fine estate : momentaneo calo termico e maltempo su tutta Italia : L’Italia ‘chiude’ con l’afa estiva. Tre distinte perturbazioni - la prima in arrivo tra domani e venerdì, la seconda domenica e la terza tra martedì e mercoledì prossimi - porteranno maltempo e un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Da venerdì 13 settembre le temperature potranno risalire nella media, con massime di 28-30 gradi, ma non sarà un ritorno del caldo afoso ...

Previsioni Meteo fine settimana : si intensificano i temporali - domenica di maltempo su parte del Nord [MAPPE] : Benché sia aumentata la pressione quasi a tutte le quote in queste ultime ore, l’attività temporalesca su diversi settori italiani, specie sui rilievi in genere, anche delle isole maggiori, continua imperterrita a causa ancora di una flebile circolazione vorticosa alle medie quote in prossimità del basso Tirreno. Va detto anche che l’instabilità convettiva è oltremodo incentivata da uno stato termico in prossimità del suolo sopra ...

Meteo : Lombardia - nuvole e pioggia nel fine settimana : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Nel fine settimana nuvolosità variabile sulla Lombardia, con rovesci e piovaschi isolati, più probabili sui rilievi. Domani, secondo il bollettino Meteo dell'Arpa regionale, cielo nuvoloso sui rilievi già dal mattino, in pianura inizialmente poco nuvoloso ma con copertu

Previsioni Meteo : ALLERTA maltempo verso metà-fine settimana per un insidioso vortice dalla Spagna [DETTAGLI] : L’instabilità avrà una temporanea battuta d’arresto, in via generale, nel corso della giornata di martedì 27, ma gli scenari disegnati dei maggiori centri di calcolo non sono affatto rassicuranti per il resto di agosto. Sulla Penisola iberica, infatti, è già in azione in queste ore un significativo cavo depressionario di matrice nordatlantica la cui azione evolverà, seppure leggermente più attenuata, verso le Baleari e poi il ...

Meteo - altro che fine dell'estate : torna il caldo africano. Ma durerà solo tre giorni : Per quest'ultima settimana d'Agosto è atteso un ritorno del caldo africano sulla nostra penisola. L'anticiclone è infatti tornato, ma stavolta si tratterrà solamente per tre giorni. Dalla giornatadi oggi (26 agosto), spiega il sito 3BMeteo, lo spostamento verso i Balcani dell'aria depressionaria pro

Previsioni Meteo fine agosto : peggiora il maltempo - primi assaggi d’autunno [DETTAGLI E MAPPE] : Ulteriore rincaro della dose, da parte dei modelli di calcolo odierni, in riferimento a una possibile fase di maltempo sul finire del mese. Un po’ tutti i maggiori centri di calcolo mondiali, ma in primis quello europeo ECMWF, disegnano scenari progressivamente più perturbati da metà e verso il fine settimana prossimo. L’origine di una probabile crisi più seria delle condizioni del tempo proverrebbe dall’Atlantico, a opera di ...

Previsioni Meteo fino a fine agosto : dove pioverà e dove sarà più caldo? [DETTAGLI e MAPPE] : Stiamo annunciando da giorni una possibili crisi della stagione estiva e in effetti essa è già in atto, con rovesci e temporali che guadagneranno via via gran parte del territorio, anche del Centro Sud, nel corso di questo fine settimana. Parliamo di crisi, e non di temporanea fase instabile, perché le analisi sul medio-lungo periodo, non evidenziano un rafforzamento dell’alta pressione e un ritorno generale alla stabilità, bensì un ...

Previsioni Meteo - fine del caldo : addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend : Previsioni meteo, fine dell'estate a partire dal prossimo weekend? grandine e Temporali al posto del grande caldo, ecco dove.

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...

Previsioni Meteo per fine Agosto : manovre di crisi estiva in vista - con affondi da Nord sul Mediterraneo [MAPPE] : Volgiamo lo sguardo al possibile tempo per l’ultima settimana del mese. Ci sono delle indicazioni, per quanto ancora embrionali, circa manovre su macro-scala abbastanza significative in termini di crisi stagionale. Intanto, riscontriamo dalle varie simulazioni sul lungo periodo, dedotte essenzialmente da indagini di tipo teleconnettivo, che il possibile asse del fronte subtropicale, visto ancora abbastanza pimpante verso le medie ...

Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca : YoWindow Meteo è una applicazione che mostra le previsioni del tempo con lo sfondo che rispecchia il Meteo del momento con tanto di audio. La caratteristica principale dell'interfaccia è la possibilità di far avanzare il tempo trascinando un dito sullo schermo, che permette di vedere i cambiamenti climatici nell'arco del giorno. L'articolo Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca proviene da TuttoAndroid.