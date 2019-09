Manuel Bortuzzo | chiesti 20 anni per i due aggressori del giovane nuotatore

Manuel Bortuzzo ospite alla Fashion Week per Armani : Si presentato alla sfilata sorridendo. Come ha sempre fatto. Anche nei momenti più difficili, anche quando gli hanno sparato e ha perso l’uso delle gambe. Il nuotatore Manuel Bortuzzo è uno degli ospiti più amati della sfilata primavera-estate di Emporio Armani, che si è tenuta durante la Fashion Week. È diventato un simbolo di resistenza e di positività sia per chi lo conosceva da vicino sia per ...